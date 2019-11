Alcohol jaagt koppel in de problemen: beiden aangehouden voor poging doodslag na steekpartij VHS

08 november 2019

17u00 1 Waregem De raadkamer in Kortrijk heeft de aanhouding verlengd van een 55-jarige man uit Beveren-Leie die, net als zijn partner, in de cel zit voor poging doodslag. Beiden dienden elkaar messteken toe tijdens een ruzie. De feiten gebeurden onder invloed van alcohol, de man raakte levensgevaarlijk gewond.

D.V. (55) en S.G. (52) zijn sinds zowat anderhalf jaar een koppel en de bewoners van een huurwoning langs de Schoolstraat in Beveren-Leie. In de buurt worden ze omschreven als een normaal koppel. Toch moest de politie in de voorbije maanden al meer dan eens tussenkomen. Oorzaak: familiale moeilijkheden door overmatig alcoholgebruik. Het laatste incident dateert van 23 oktober. Een ferme ruzie escaleerde ’s avonds laat in een wederzijdse steekpartij. S. raakte daarbij gewond aan de hals, maar D. was er veel erger aan toe. Hij werd in de rug gestoken en verkeerde aanvankelijk in kritieke toestand.

Voldoende hersteld

De 52-jarige vrouw werd kort na de feiten opgepakt en uiteindelijk aangehouden voor poging tot doodslag. Eind oktober werd haar aanhouding met een maand verlengd maar de vrouw en haar raadsman gingen in beroep tegen die beslissing van de Kortrijkse raadkamer. Volgende week dinsdag wordt de zaak behandeld door de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. De 55-jarige man werd pas eerder deze week aangehouden, nadat hij voldoende hersteld was en het ziekenhuis had mogen verlaten. De raadkamer in Kortrijk verlengde vrijdag zijn aanhouding met een maand. Zijn advocaat, Jan Leysen, gaat niet in beroep tegen die beslissing.