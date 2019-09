Al vijf veroordelingen, maar toch nog altijd 174 per uur op de snelweg VHS

23 september 2019

19u40 1 Waregem Andy V. uit Gentbrugge blijft last hebben van een zware voet. Opnieuw werd de man veroordeeld voor overdreven snelheid. Het leverde hem drie maanden rijverbod op.

Hij haastte zich naar eigen zeggen naar huis, nadat hij van z’n echtgenote een telefoontje had gekregen om te zeggen dat er problemen waren. Op de E17 in Waregem werd de man in de zomer van vorig jaar geflitst tegen 174 kilometer per uur. “Ik heb veel te snel gereden”, gaf de man ootmoedig toe aan de politierechter. Die trok grote ogen. “U zou toch beter moeten weten, met uw strafregister”, sprak hij. “Al vijf keer bent u veroordeeld voor overdreven snelheid.” V. sprak dat niet tegen. “De inbreuken kaderen allemaal in een langere periode waarin ik het moeilijk had”, probeerde de man enige clementie los te weken. Het was vergeefse moeite. De rechter veroordeelde hem tot een rijverbod van drie maanden (waarvan één met uitstel) en een boete van 1.600 euro. Als V. op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De rechter verplicht hem ook om medische en psychologische testen te ondergaan.