Al minstens 77 West-Vlaamse jongeren besmet na feestvakantie in Portugal Hans Verbeke

16 september 2020

10u43 412 Waregem Minstens 77 West-Vlaamse jongeren Minstens 77 West-Vlaamse jongeren die tijdens de eerste veertien dagen van september naar het Portugese feestparadijs Albufeira trokken , hebben intussen positief getest op Covid-19. Dat meldt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé woensdag. Onder meer in Waregem, Tielt en Ieper zijn er concentraties van besmette jongeren. Het aantal kan nog oplopen, nog niet alle testresultaten zijn gekend.



De besmette 77 West-Vlaamse jongeren maken deel uit van honderden studenten die sinds begin september een vakantie doorbrachten in Albufeira. Een deel daarvan, 38 om precies te zijn, verbleef daar met de organisatie Summer Bash Jongerenreizen. De anderen reisden op eigen houtje, meestal in kleine groepjes en met eigen vervoer. “Die categorie van jongeren verbleef in huisjes die privaat verhuurd worden waardoor het moeilijk is om hen snel te identificeren en te contacteren”, zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. “Dat is momenteel de grootste uitdaging. De mensen van contacttracing zijn hier al twee dagen intensief mee bezig en ik heb de indruk dat het nu begint te vlotten. Maar we zijn er nog niet. Het ziet ernaar uit dat het aantal besmette jongeren nog zal oplopen.”

Besmettingen voorkomen

Decaluwé is vol lof over de organisatie Summer Bash Jongerenreizen. “Die mensen hebben snel gehandeld en bezorgen ons nieuwe informatie zodra die hen bereikt. Dankzij hun administratie konden de jongeren die met hen reisden snel worden opgespoord. Dat levert niet alleen tijdswinst op maar mogelijk ook minder extra besmettingen in Vlaanderen.” Decaluwé hoopt dat die laatste zoveel mogelijk in de kiem worden gesmoord. “Die teruggekeerde jongeren gaan straks allemaal studeren, in West-Vlaanderen maar ook in andere provincies. Voor dat gebeurt, moeten we weten wie besmet is en wie niet.” Decaluwé lichtte intussen ook diverse hogescholen en universiteiten in over de situatie.