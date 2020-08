Al meer dan 150 Waregemse handelaars kregen bijkomende premie van 750 euro Pieterjan Neirynck

20 augustus 2020

12u28 0 Waregem Het stadsbestuur is druk bezig met de verdeling van het corona-noodfonds. Al 150 tot 200 Waregemse handelaars kregen de voorbije weken een extra financieel duwtje van 750 euro in de rug. Van de voorziene 250.000 euro aan financiële middelen is al bijna 150.000 euro de deur uit.

In april maakte de gemeenteraad 2,5 miljoen euro aan middelen vrij om de lokale economie en handel te ondersteunen na de coronacrisis. Het grootste bedrag ging naar de burgers, die in juni elk een Waregembon van 25 euro ontvingen. Ook aan de handelaars werd gedacht, want voor hen werd 250.000 euro uitgetrokken. “Handelaars die actief zijn in de horeca, reissector, evenementensector, kleinhandel of land- en tuinbouw en paramedische beroepen maken aanspraak op een premie van 750 euro, als ze kunnen aantonen dat ze de compensatiepremie van de Vlaamse regering gekregen hebben”, legt schepen van Lokale Economie Kristof Chanterie (CD&V) uit.

Omzetdaling

Ondernemingen die de Vlaamse hinderpremie ontvingen, vallen dan weer uit de boot. “Daar is een reden voor. We kiezen voor handelaars die, sinds de heropening, nog altijd last ondervinden van de coronacrisis en op jaarbasis een omzetdaling van 60 procent kunnen bewijzen. Wanneer hun aanvraag aanvaard wordt, staat het geld al na enkele dagen op hun bankrekening”, gaat Chanterie verder. In totaal is nu al bijna 150.000 euro van het totale potje de deur uit. Dat betekent dat er nog eens 100.000 euro staat te wachten voor verdere verdeling.

Politieke fracties

Begin september komt de stuurgroep van het corona-noodfonds opnieuw bijeen om te beslissen wat er met de resterende middelen zal gebeuren. “In die stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van alle politieke partijen. We evalueren dan hoeveel geld er nog over is en hoe we de criteria mogelijk kunnen aanpassen. Het is absoluut de bedoeling om het integrale bedrag van 250.000 euro te schenken aan de lokale middenstand”, besluit de schepen.