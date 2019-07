Al 20-tal kopers opgelicht met Tomorrowlandtickets LSI

16 juli 2019

10u18

Bron: LSI 0 Waregem Een 27-jarige jongeman uit de Brugse regio die vier geregistreerde e-tickets voor dancefestival Tomorrowland aan tal van anderen doorverkocht, blijkt al zo’n 20-tal kopers te hebben gedupeerd. Bovendien is Michael C. niet aan zijn proefstuk toe. Al in 2016 liep hij in Brugge een veroordeling op voor gelijkaardige praktijken.

Het waren Veronique Jacobin (35) en Steven de Klerck (32), een koppel uit Waregem dat samen met Michael C. en zijn vriendin de tickets registreerde maar tot hun eigen grote verbazing vaststelden dat de tickets op hun naam werden doorverkocht, die het gesjoemel vorige week aan het licht brachten. Ondertussen meldden zich al een 20-tal gedupeerden. “Ook ik ben op die manier al 550 euro kwijt”, aldus een andere benadeelde. Michael C. verkoopt met verschillende accounts en onder verschillende namen op 2dehands.be die tickets aan prijzen van 200 tot 600 euro. Met de kopers worden zelfs verkoopsovereenkomsten ondertekend met de belofte de bandjes, nodig om toegang te krijgen tot het festival, na ontvangst aan hen te bezorgen.

Michael C. blijkt niet aan zijn proefstuk toe. In 2016 kreeg hij bij verstek nog een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een boete van 1.200 euro voor een identiek gesjoemel met tickets voor Tomorrowland. Het nadeel liep toen op tot 2.600 euro. Hij verbleef toen in Loppem, ondertussen blijkt hij zonder officieel adres te zitten.