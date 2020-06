Afslaan naar Eikenlaan binnenkort onmogelijk op Expresweg: “Dit draagt bij aan verkeersinfarct op Gentseweg” Pieterjan Neirynck

02 juni 2020

17u51 0 Waregem Binnenkort zal het Agentschap Wegen en Verkeer de afrit op de Expresweg (N382) naar de Eikenlaan afsluiten. Enkel ziekenwagens zullen nog gebruik mogen maken van die route. Oppositiepartij N-VA/Open Vld vreest voor sluipverkeer en ziet de afrit liever niet geblokkeerd. “Zo maakt men het verkeersinfarct op de Gentseweg alleen maar groter”, klinkt het.

Raadslid Sophie Demeulenaere trekt dinsdagavond tijdens de gemeenteraad aan de alarmbel over het verdwijnen van de afslag. “Enerzijds gebruiken veel mensen die tewerkgesteld zijn in de industriezone rond de Roterijstraat deze route. Denk maar aan de arbeiders van textielfabrikant Balta of de chauffeurs van groothandel Spuntini. Anderzijds is het een belangrijke toegangsweg tot de wijk Bilkhage. We moeten met onze beide voeten in de realiteit staan. En die realiteit is dat deze weg een cruciale route is”, zegt ze. “Als men de weg afsluit, zal het verkeersinfarct op de Gentseweg alleen maar erger worden. En het is nu al verschrikkelijk tijdens de spits.”

Afgescheiden op- en afrit

Concreet zal de Eikenlaan afgesloten worden met een slagboom, die enkel ambulanciers kunnen bedienen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verklaart dat de aanpassing er omwille van de verkeersveiligheid komt. “Het is noodzakelijk dat lokale wegen zoals deze niet meer ontsluiten op een weg waar het snelheidsregime sterk verschilt, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan”, zegt woordvoerster Veva Daniëls. Het gemeenteraadslid ziet echter heil in een afgescheiden op- en afrit om de Eikenlaan te bereiken. “Zo kunnen de automobilisten ofwel snelheid maken om in te voegen, ofwel rustig afremmen om de afslag te nemen.”

Verkeerslichten afregelen

Schepen van Verkeer en Mobiliteit Philip Himpe wijst erop dat deze aanpassing een voorwaarde was bij de bouw van de brug over de Gentseweg even verderop. “Ik ga in elk geval nog eens polsen of we onder deze verplichting uit kunnen, maar ik vrees van niet. Wel zal het Agentschap Wegen en Verkeer de verkeerslichten aan de Gentseweg beter afregelen, zodat de verkeersproblemen daar verminderen”, reageert schepen Himpe. Nog dit: ook in de andere rijrichting van de Expresweg zijn er aanpassingen voorzien. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Renthuisstraat afsluiten, net voor het kruispunt met de Waterstraat. De Volvo-garage blijft bereikbaar voor vrachtverkeer.