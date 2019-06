Afscheid van verongelukte motard in crematorium LSI

04 juni 2019

16u20

Bron: LSI

Op zaterdag 8 juni om 9.30 uur zal in het crematorium Uitzicht in Kortrijk afscheid genomen worden van Jean-Pierre Meyfroidt (56). De motorrijder uit Desselgem (Waregem) kwam zondagavond om het leven bij een zwaar ongeval op de Rijksweg (N36) in Lendelede. Er worden heel wat motorrijders verwacht die een laatste groet zullen brengen aan de gepassioneerde motorrijder. Jean-Pierre stierf toen hij werd gegrepen door een Mercedes die een ongeoorloofd en roekeloos inhaalmanoeuvre uitvoerde.