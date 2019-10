Afscheid nemen bij Uitvaartzorg Amez kan voortaan ook in W-Box aan Waregem Expo: “Antwoord op stijgende vraag naar afscheid in de aula” Lieven Samyn

24 oktober 2019

18u27

Bron: Lieven Samyn 7 Waregem Als eerste begrafenisondernemer in Waregem biedt Uitvaartzorg Amez in W-Box aan Waregem Expo de mogelijkheid om in een grote aula gepersonaliseerde afscheidsplechtigheden voor 150 tot 500 personen te organiseren. Zaakvoerder Bart Amez sloot daarvoor een exclusieve huurovereenkomst met Waregem Expo af. “Precies 40 jaar na de start van het funerarium”, glundert hij.

Uitvaartzorg Amez is in de Waregemse regio een naam als een klok. In 1967 startte Roger Amez zijn eigen uitvaartcentrum. Zoon Bart hielp al in de zaak van zijn vader sinds hij 15 jaar was en bouwde de zaak de voorbije jaren verder uit. Elf jaar geleden kwam aan het rouwcentrum in de Olmstraat al een aula met een capaciteit tot 100 personen. “Toen dachten we dat dit ruimschoots zou volstaan”, aldus Bart. “De meerderheid van de klanten opteerden toen nog voor een kerkelijke afscheidsplechtigheid maar die verhoudingen zijn ondertussen volledig omgedraaid. De capaciteit van de aula in de Olmstraat volstaat vaak niet meer. Af en toe weken we al naar OC Nieuwenhove uit.”

Uitbreiding

Daarom ging Bart Amez op zoek naar uitbreiding. Hij vond die in de W-Box van Waregem Expo langs de Zuiderlaan. “De voorhal van Waregem Expo zal steeds meer gebruikt en ingericht worden voor evenementen zoals communies, seminaries,…”, weet Bart. “Ik slaagde er in een akkoord af te sluiten om er ook unieke en volledig gepersonaliseerde afscheidsplechtigheden te organiseren. Alles is er aanwezig: projectiescherm, klankinstallatie, sanitair, grote parking,… Voor de aankleding en zitplaatsen zorgen we zelf.” Na de afscheidsplechtigheden zal het ook mogelijk zijn in de W-Box iets te drinken of rouwmaaltijden te nemen. Extra rouwprentjes drukken als er onverwacht meer volk dan verwacht is, kan binnen het uur. “In de aula zijn de mogelijkheden onbeperkt”, aldus nog Bart. “Iedere plechtigheid zal persoonlijk en anders zijn.”

De aula in W-Box zal ‘Mantua’ heten. “Als een mantel van liefde, troost en warmte om je heen”, legt Bart Amez uit. De aula in de Olmstraat krijgt de naam ‘Androma’, een verwijzing naar de voornamen van Barts ouders en zoon.