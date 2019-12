Advocate 2 keer in 2 maanden beschonken achter het stuur: ruim 1.500 euro boete en 21 dagen rijverbod LSI

05 december 2019

15u39

Bron: LSI 0 Waregem Een 25-jarige advocate uit Waregem moet een boete van ruim 1.500 euro betalen en 21 dagen haar wagen langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk. In amper 2 maanden kon ze 2 keer beschonken achter het stuur betrapt worden. Ze ontsnapte aan een alcoholslot.

Zichzelf vrijpleiten lukte niet. De advocate liet de honneurs waarnemen door de ervaren stafhouder Frederic Busschaert maar veel betwisten zat er niet in. Op 9 februari 2019 ging de Waregemse advocate in de Jozef Duthoystraat in Waregem uit de bocht en veroorzaakte een aanrijding. Ze bleek 1,2 promille alcohol in het bloed te hebben. “Ze was de nacht voordien doorgezakt in een winterbar en was met de taxi naar huis gegaan. Maar de alcohol was de dag nadien nog niet volledig uit het bloed”, probeerde advocaat Busschaert enigszins de meubelen te redden. “Ze beseft wel degelijk dat alcohol en autorijden niet samen gaan.”

Maar amper 2 maanden later, op 6 april 2019, hield de politie de advocate opnieuw staande, na een verjaardagsfeestje voor haar broer in het populaire café Bananas dit keer. Een alcoholtest leverde 2,2 promille op. Voor het parket was de maat vol. Het stelde zelfs een arts aan om te onderzoeken of de jonge advocate niet met een alcoholprobleem kampte. Dat bleek niet het geval. “Een gelegenheidsdrinker”, zo luidde de conclusie van de arts.