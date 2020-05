AD Delhaize in Sint-Eloois-Vijve nu extra veilig dankzij handgrepen voor winkelkarren én telsysteem Pieterjan Neirynck

28 mei 2020

11u43 0 Waregem Supermarkt AD Delhaize langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve steekt nog een tandje bij om winkelen in veilige omstandigheden mogelijk te maken. De volgende dagen krijgt elke klant twee Clipeez, afneembare handgrepen voor de winkelkar. “En binnenkort installeren we een telsysteem waarbij we de drukte in de winkel kunnen opvolgen”, zegt zaakvoerder Tom Dewitte.

Een personeelslid die een oogje in het zeil houdt aan de ingang, ontsmettende handgel bij het binnenkomen, plexischermen aan de kassa’s en een tent met wachtrijen voor grote drukte in het weekend. De zaakvoerders van AD Delhaize waren al helemaal in orde met de coronamaatregelen, maar doen nu nog wat extra moeite. Want de komende dagen krijgt elke klant een veiligheidscadeautje. Iedereen krijgt twee plastic handgrepen die op elke winkelkar geplaatst kunnen worden. Het gaat om een nieuw product van speelgoedfabrikant Clics uit het Antwerpse Wuustwezel, vooral bekend vanwege de bouwblokjes voor kinderen.

Hergebruiken

“We hebben de voorbije weken heel wat nieuwe klanten mogen ontvangen, omdat het geweten is dat wij zeer sterk inzetten op veiligheid. In principe mogen wij 150 klanten tegelijk in de winkel binnenlaten, maar dat doen wij niet. We beperken ons tot 60 mensen”, zegt zaakvoerder Tom Dewitte. “Toen we deze uitvinding ontdekten, wisten we meteen dat zoiets handig zou zijn. We hebben een bestelling van 10.000 stuks geplaatst, die momenteel uitgedeeld wordt aan de ingang van de supermarkt.” Klanten mogen de Clipeez nadien houden en mee naar huis nemen om te hergebruiken. Ze zijn ook vaatwasmachinebestendig.

Artificiële intelligentie

En daar blijft het niet bij. Binnen afzienbare tijd installeren de zaakvoerders een hoogtechnologisch telsysteem om de capaciteit in de supermarkt te controleren. “Er komt een soort camera in de winkel die werkt met artificiële intelligentie en in de gaten houdt wie er binnen- en buitengaat. Op een tablet aan de ingang kunnen klanten in realtime meevolgen hoeveel mensen er in de winkel zijn. Zo weten ze meteen of ze binnen mogen of nog even moeten wachten”, besluit Tom Dewitte, die samen met broer Sam de supermarkt uitbaat.