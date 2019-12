Achtergelaten auto met Poolse nummerplaat gaat in vlammen op VHS

19 december 2019

Langs de Harelbekestraat in Waregem is woensdagavond laat in verdachte omstandigheden een auto met Poolse nummerplaat uitgebrand. Buurtbewoners werden rond kwart voor negen opgeschrikt door een knal. Toen ze buiten keken, zagen ze in het midden van de landelijke straat een auto staan waarvan de voorzijde volledig in brand stond. In de omgeving van het voertuig was niemand te bespeuren. Er zou wel een bestelwagen zijn opgemerkt die op het ogenblik van de feiten snel is weggereden. Vermoed wordt, dat de auto werd achtergelaten en in brand werd gestoken. De politie is een onderzoek gestart. Door de autobrand was de Harelbekestraat plaatselijk een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Dat leverde echter geen problemen op, gezien het landelijk karakter van de straat en het late uur.