Acht maanden voorwaardelijke celstraf voor slagen aan stiefdochter LSI

30 oktober 2019

14u04

Bron: LSI 0 Waregem Een 47-jarige man uit Desselgem (Waregem) heeft woensdag van de correctionele rechtbank van Kortrijk een voorwaardelijke celstraf van acht maanden en een boete van 400 euro gekregen omdat hij in dronken toestand een slag gaf aan zijn stiefdochter.

In de nacht van 27 op 28 april was Pablo H. aanwezig op een familiefeestje. Naarmate er meer gedronken werd, borrelden onderhuidse frustraties steeds meer op. Tijdens een felle discussie gaf hij een slag aan zijn stiefdochter. H. is niet aan zijn proefstuk toe. Hij liep al vijf eerdere veroordelingen voor opzettelijke slagen en verwondingen op.