Abonnementen in Waregems zwembad De Treffer verdwijnen, door nieuw kassasysteem Pieterjan Neirynck

01 oktober 2020

13u40 5 Waregem Omdat zwembad De Treffer in de loop van volgend jaar een nagelnieuwe kassa in gebruik neemt, ruimen de bestaande fysieke toegangskaarten plaats voor een systeem met QR-codes. Vervelend neveneffect is dat daardoor alle zwembadabonnementen ophouden te bestaan. “Met onze tarieven blijven we zeer concurrentieel in de ruime regio”, maakt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V) zich sterk.

Opschudding op sociale media woensdagnamiddag, nadat een e-mail van Waregem Sport in de mailbox van verschillende trouwe zwemmers belandde. De zwembadbeheerder legt daarin uit dat de abonnementen in de loop van 2021 zullen verdwijnen. Er wordt aangeraden om een 50-beurtenkaart aan te kopen. “Zeg niet: ‘we verhogen de prijs voor een gezin van 125 naar 600 euro’. Zeg wel: ‘we gaan een nieuw kassasysteem installeren’”, is één van de misnoegde reacties. Voornamelijk gezinnen maken zich zorgen, omdat het bestaande familie-abonnement op de schop gaat en dat mogelijk tot prijsstijgingen leidt.

Schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V) sust. “Zo’n 50-beurtenkaart kost 175 euro voor niet-inwoners en 150 euro voor Waregemnaars. Per beurt komt dit neer op 3,5 euro voor niet-inwoners en 3 euro voor inwoners. Met deze tarieven blijven we zeer concurrentieel in de ruime regio”, vindt hij. De schepen wijst erop dat de werkelijke kostprijs voor het stadsbestuur een stuk hoger ligt. “We betalen tussen de 8 en 12 euro per zwemmer, waardoor een prijszetting van 3,5 euro voor trouwe bezoekers ons zeker aanvaardbaar lijkt.”

Niet op naam

Door het nieuwe kassasysteem is het volgens Chanterie gewoonweg onmogelijk om abonnementen te blijven aanbieden. “Het nieuwe systeem werkt met QR-codes die je op je smartphone kan zetten, of op een ticket. Het nadeel is dat je QR-codes kan kopiëren en zo verschillende mensen die code kunnen gebruiken”, stelt de schepen. Om misbruik tegen te gaan, verdwijnen de formules met een onbeperkt aantal zwembeurten. “Maar de nieuwe beurtenkaarten staan niet op naam en kunnen dus perfect door het ganse gezin gebruikt worden”, vult hij aan.

De Treffer is één van de weinige zwembaden in de regio waar nog een gezinsabonnement met onbeperkte zwembeurten verkrijgbaar was. Lago Kortrijk werkt met een familiepas dat zes maanden geldig is en gedeeld mag worden met meerdere familieleden. Het nieuwe zwembad Aquandé, dat Anzegem en Deerlijk samen openden in juli, biedt een jaarabonnement van 200 euro aan voor minstens drie familieleden.