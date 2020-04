Aantal overlijdens stijgt tot 30 in Waregems rusthuis, 116 bewoners testen positief Pieterjan Neirynck

15 april 2020

10u36 20 Waregem In het Waregemse rusthuis De Meers hebben 116 bewoners positief getest op het nieuwe coronavirus. Ook 40 personeelsleden zijn besmet met Covid-19. En intussen staat de trieste balans op 30 overlijdens, sinds het begin van de uitbraak.

Met ruim 300 bedden is De Meers één van de grootste woonzorgcentra in onze provincie. Het rusthuis werd bijzonder hard getroffen door het nieuwe coronavirus en kreeg daarom vorige week een lading testkits. Nu zijn zowat alle resultaten gekend. “Er moeten nog 80 resultaten binnenkomen, maar we verwachten dat die in dezelfde lijn liggen als de resultaten die we nu al hebben”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

40 personeelsleden

Momenteel is ongeveer 38 procent van de bewoners besmet, oftewel 116 mensen. Bij de personeelsleden ligt het aantal op 40 besmettingen. Dat komt overeen met 15 procent. “Belangrijk om te benadrukken: het is niet omdat je positief test, dat je ook effectief symptomen vertoont. En uiteraard kan je na de test alsnog besmet raken”, stipt de burgemeester aan.

30 overlijdens

Sinds het begin van de coronacrisis zijn er in woonzorgcentrum 30 overlijdens gemeld. Slechts een aantal bewoners hadden positief getest, maar bij het merendeel zijn er aanwijzingen dat het ook om Covid-19 ging. “Toch kan je niet uitsluiten dat er eveneens een aantal natuurlijke overlijdens waren. De bewoners van De Meers zijn vaak 85 jaar of ouder”, besluit burgemeester Vanryckeghem.