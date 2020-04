Aanleg verkeersplateaus in Vredestraat start Pieterjan Neirynck

22 april 2020

11u42 0 Waregem Vanaf donderdag 23 april start de aanleg van enkele verkeersplateaus in de Vredestraat. Al zeker tot 29 mei is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de straat.

De verkeersplateaus komen er om het verkeer in de drukke Vredestraat af te remmen. Vaak gebruiken automobilisten die weg als sluipweg om de Expresweg (N382) en de Franklin Rooseveltlaan te vermijden. Voor het verkeer zijn er omleidingen via de Franklin Rooseveltlaan naar de Expresweg. Van de Expresweg gaat het via de Verbindingsweg, Zuiderlaan, Holstraat en Franklin Rooseveltlaan.