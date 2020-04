Aanleg kunstgrasvelden in deelgemeenten uitgesteld tot 2021 Pieterjan Neirynck

13 april 2020

20u08 0 Waregem De aanleg van vier kunstgrasvelden voor SV Zulte Waregem, Jong Vijve, KSK Beveren-Leie en KWS Desselgem loopt vertraging op. Door de coronacrisis kan de strakke timing niet gehaald worden en zal het stadsbestuur het dossier voor de deelgemeenten in 2021 uitvoeren.

Normaal zouden de werken na afloop van het huidige voetbalseizoen aanvatten. In februari keurde de gemeenteraad het dossier goed, maar de coronacrisis gooide nadien roet in het eten. “Door een noodbesluit van de Vlaamse Regering liggen alle omgevingsaanvragen tijdelijk stil. Omdat hierdoor de strakke timing niet meer kan gehaald worden, sluit de stad de oorspronkelijke opdracht af”, zegt schepen van Sport Kristof Chanterie (CD&V). Enkel de heraanleg van het kunstgrasveld van Zulte Waregem kan doorgaan in het najaar. Dat heeft twee redenen: het gaat om een trainingsveld én er is geen omgevingsvergunning voor nodig.

Eén deelgemeente

De stad zal nu een nieuwe aanbesteding uitschrijven. Gemeenteraadslid Maxim Laporte (N-VA/Open VLD) stelde tijdens de digitale gemeenteraad voor om alvast één wedstrijdveld op te nemen in het bestek. “Zo kan er deze zomer al een kunstgrasveld in één van de deelgemeenten aangelegd worden, om toch al één club serieus vooruit te helpen”, klinkt het. Het stadsbestuur ging niet in op die vraag. De aanleg van de kunstgrasvelden in de deelgemeenten is dus gepland voor volgend jaar.