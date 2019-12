84-jarige kapper hangt ‘schaar en kam’ aan de haak: “Fysiek begint het na 70 jaar toch wat zwaar te worden” Christophe Maertens

20 december 2019

19u23 0 Waregem Op de Markt in Waregem knipte de 84-jarige Eugeen Van Praet vrijdagavond zijn laatste klant. De man is zo maar eventjes 70 jaar kapper geweest. “Het is het mooiste beroep dat er bestaat”, zegt hij. “Ik ga vooral het sociaal contact met mijn klanten missen.”

Nog dagelijks trok de kranige tachtiger met zijn fiets van zijn woning in de Lebbestraat in Waregem naar zijn kapperszaak op Markt. Eugeen is afkomstig uit Kruishoutem en daar trok hij op 14-jarige leeftijd naar de schoenenfabriek. Na zijn uren ging hij echter helpen bij kapper George Vanhecke. Die verhuisde later naar Waregem en Eugeen trok in zijn kielzog mee naar West-Vlaanderen. In 1963 nam Eugeen de kapperszaal van zijn leermeester over, nadat die bij een ongeval om het leven kwam. Op 84-jarige leeftijd hangt hij zijn scharen en kammen aan de haak.

Mooiste beroep

“Kapper zijn is het mooiste beroep dat er bestaat”, zegt Eugeen. “Ik krijgt nooit onder mijn voeten van klanten. Als ze niet tevreden zijn komen ze niet meer terug. Als ze blijven terugkomen, wil dat zeggen dat ze respect hebben voor mij en ik voor hen.”

Café

“In het kapsalon van Eugeen was vroeger een deur naar het café ernaast”, zegt dochter Ann. “In die tijd was dat gebruikelijk. Toen zaten de klanten met een pintje in de hand te wachten op hun beurt. “Toen we hier binnenkwamen vroeger, was de eerste vraag, ‘hoeveel mensen zijn er nog in het café?’ (lacht)”, zegt klant Pol T’Jollyn. “Ik ben hier 53 jaar klant geweest. In maart hoorde ik dat Eugeen zou stoppen en ik heb toen meteen een afspraak vastgelegd, maar iemand was me voor”, zegt Pol. “Het is wel spijtig dat hij stopt, maar ik begrijp de man.”

Fysiek zwaar

“Ik heb al die jaren heel wat klanten over de vloer gekregen”, zegt Eugeen. “Er kwam hier eens iemand binnen met een grote dos haar en een dikke baard. Hij wou dat ik alles afknipte. ‘Ik wil zien wie ik ben’, antwoordde hij op mijn vraag waarom ik het moest zo kort knippen.” Eugeen stopt ermee omdat het werken toch een beetje begint te wegen op hem. “Mijn hoofd is nog goed, maar fysiek wordt het allemaal wat zwaar. Ook mijn vrouw raadt mij aan te stoppen. Of ik het ga missen? Het werk niet zo, maar het sociaal contact wel.” Wat er met het kapperssalon moet gebeuren, is nog niet geweten. Het is eigendom van een bierbrouwer, dus wordt het misschien wel een café.