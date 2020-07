800 euro boete voor ouders die dochter geen poliovaccin willen toedienen Christophe Maertens

20 juli 2020

09u35 0 Waregem Een koppel uit Waregem moest zich voor de rechter in Ieper verantwoorden omdat ze hun in 2015 geboren dochter niet willen laten vaccineren tegen polio. Dat is echter nog steeds wettelijk verplicht.

Zowel de vader als de moeder van het meisje kregen een boete van 800 euro, waarvan de helft met uitstel, omdat ze hun dochter niet laten inenten tegen polio of kinderverlamming. Polio is een ziekte die praktisch niet voorkomt in ons land, maar het is nog steeds verplicht om kinderen te vaccineren. De ouders kwamen zelf naar de rechtbank om zich te verdedigingen en lieten zich niet bijstaan door een advocaat. Desalniettemin hadden ze hun pleidooi grondig voorbereid. “We zijn niet over een nacht ijs gegaan bij de beslissing om onze dochter niet te laten vaccineren”, staat in een brief die de mama luidop voorlas. “We hebben het allerbeste voor met onze dochter, maar volgens ons horen de toxische stoffen die bij een vaccinatie worden ingespoten niet thuis in het lichaam van een kind. Het is nadelig voor de hersenen en elk jaar sterven er kinderen na een vaccinatie. Een inenting heeft meer nadelen dan voordelen.” Het koppel hoopte op de vrijspraak. “Dit proces legt zowel een financiële als een emotionele druk op ons. Een veroordeling zou een smet zijn op ons blanco strafblad en staat niet in verhouding tot de feiten”, aldus nog de ouders. De rechter kon, gezien de wet, niet anders dan het koppel veroordelen.