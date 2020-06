800 euro boete en 15 dagen rijverbod na achtervolging aan 190 km per uur in Waregem LSI

11 juni 2020

12u28

Bron: LSI 0 Waregem Een 32-jarige automobilist uit Deerlijk is door de Kortrijkse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijverbod van 15 dagen voor tal van verkeersovertredingen tijdens een achtervolging door de politie in Waregem.

Op 20 november 2018 wilde de politie van de zone Mira de wagen van Lotfi K. controleren. De man reed een doodlopende straat in, maar bij het zien van de combi maakte hij rechtsomkeer en glipte tussen de combi en de beplanting weg. “Hij doofde de lichten en vluchtte weg”, aldus de openbare aanklager. “Er volgde een achtervolging aan 190 km per u, door het rood licht, zonder voorrangsregels te respecteren. De politie moest uiteindelijk de achtervolging staken, omdat het te gevaarlijk was.” Lotfi K. bleek na een cafébezoek en racistische verwijten geen zin in een politiecontrole te hebben. Dat was de reden van zijn vlucht.