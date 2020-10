80 uur werkstraf voor fietsdief Alexander Haezebrouck

06 oktober 2020

10u46 0 Waregem Een 44-jarige man uit Bossuit is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor het plegen van fietsdiefstallen in Waregem en Izegem. Op 14 december ging hij ervandoor met een fiets op de Korenmarkt. Bij een huiszoeking werden nog eens twee gestolen fietsen gevonden.

Op camerabeelden was te zien hoe de man op 14 december vorig jaar een zadel van een fiets haalde op de Korenmarkt. Op die manier omzeilde hij het slot en kon hij de fiets stelen. Op een ander moment werd de politie verwittigd nadat iemand de man had zien lonken naar de fietsen aan het station in Waregem. De politie trof de man aan, met een kniptang bij zich. Hij verklaarde dat hij om drugs was geweest in Kortrijk en een fiets nodig had om terug thuis te geraken. Bij een huiszoeking trof de politie nog twee gestolen fietsen aan, waarvan één koersfiets. Eén keer pleegde hij ook een rugzakdiefstal uit de locker van een filiaal van Mediamarkt. Op camerabeelden was te zien hoe de man de locker, die niet gesloten was, opende en ervandoor ging met de rugzak. Volgens de advocaat van de man kampt zijn cliënt met een drugsverslaving. Hij vroeg om hem een werkstraf op te leggen. De rechter is daarin gevolgd en sprak een werkstraf van 80 uur uit. De beklaagde moet ook een geldboete van 800 euro betalen.