80-jarige vrouw voor rechter omdat ze goudstaaf zou gestolen hebben: “Eerlijk gekregen” Alexander Haezebrouck

09 juni 2020

19u39 2 Waregem Een 80-jarige vrouw uit Waregem moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden omdat ze een goudstaaf ter waarde van 20.000 euro zou gestolen hebben van haar vriend met wei ze koppel vormde nadat ze beiden hun partners verloren. “Ze heeft die staaf cadeau gekregen”, pleitte haar advocaat Jan Leysen.

De ondertussen 80-jarige vrouw uit Waregem en de man die in 2017 op 82-jarige leeftijd overleed leerden elkaar ongeveer in 2014 kennen. Beiden waren toen alleen en hadden hun partners al verloren. Al snel vormden ze een koppel en deden ze tripjes naar Parijs, Portugal en Tenerife. De man had eerder in zijn leven samen met zijn echtgenote geïnvesteerd in vier goudstaven, één staaf per kind. Nadat de man was gestorven in 2017 bleek één van die staven verdwenen. De andere drie zaten nog in de kluis van de man. Gestolen door beklaagde volgens de kinderen van de man. “Na het overlijden van vader dook beklaagde plots op aan zijn woning terwijl ze daar niets te zoeken had”, pleitte hun advocate Julie Peelaers. “Ze zei dat ze zogezegd zijn rekenmachientje kwam halen. Na een bankonderzoek bleek dat beklaagde plots ook een kluis had gehuurd op het moment dat vader gehospitaliseerd was en zijn toestand achteruit ging. Vooral haar gedrag tijdens de huiszoeking toont aan dat ze wel degelijk iets te verbergen had. Ze weigerde het huiszoekingsmandaat tekenen en zei dat ze toch niets zouden vinden. Toen ze zich even terugtrok in de badkamer belde ze naar haar dochter om te vertellen over de huiszoeking. De politie spoedde zich meteen naar de bank, waar ze ook de dochter van beklaagde aantroffen. Toen ze de kluis wilden openen zijn ze nog een paar keer op en af gereden omdat ze eerst de juiste sleutel niet bij zich zou hebben, dan had ze de code niet… De politie besloot later terug te keren met een slotenmaker en wat blijkt? Die goudstaaf ligt daar.”

Groot cadeau

“Ze heeft die goudstaaf helemaal niet gestolen maar eerlijk gekregen van hem”, pleitte de advocaat van de vrouw, Jan Leysen. “Op het moment van die huiszoeking was ze 78 jaar, ze wist niet wat haar overkwam en wist niet hoe te reageren. De kinderen hebben pas een klacht ingediend, één jaar na het overlijden van hun vader. Ze heeft die goudstaaf gekregen van hem op restaurant. De andere staven lagen nog in zijn kluis, zij kon daar niet in. Waarom heeft hij die staaf anders uit zijn kluis gehaald? Eerder had hij haar al ten huwelijk gevraagd en een ring aangeboden. Dat heeft ze toen geweigerd omdat het een beetje vroeg was. Mocht ze echt zo hebberig geweest zijn, dan zou ze dan al een ring hebben kunnen incasseren. Ze had trouwens geen geldproblemen. Zij kwam hun vader trouwens elke dag bezoeken toen hij in het woonzorgcentrum verbleef en verzorgde hem, zijn kinderen kwamen veel minder vaak. Ze besloot trouwens ook om de goudstaaf te laten liggen in de kluis omdat ze niets te verbergen had.” De vrouw riskeert nu een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel, een geldboete van 2.000 euro en de teruggave van de goudstaaf aan de familie. Vonnis op 20 juli.