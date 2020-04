8-jarige bordercollie vecht voor zijn leven na vergiftiging Christophe Maertens

05 april 2020

20u31 0 Waregem De bordercollie van Yentl Landsheere uit Waregem ligt in kritieke toestand in de dierenkliniek in Merelbeke. Het dier kreeg gif binnen. “Ik kan alleen maar afwachten, de eerste 48 uur zijn beslissend.”

“Vero, mijn 8-jarige bordercollie, heeft gisterenochtend (zaterdag, nvdr) vergif binnengekregen”, zegt Yentl Landsheere. “Ik had boodschappen gedaan voor mijn grootmoeder omdat ze het huis niet uitkomt door de coronadreiging. Ik liet mijn hond wat lopen op een akker aan de Krakeelhoek, waar mijn oma woont. Daar moet er iets zijn fout gelopen.”

Het dier werd ziek. “In het braaksel zat kip en spek, iets wat hij van mij niet had gekregen. Het gif moet daarin hebben gezeten. Het is nu afwachten, de eerste 48 uur na de feiten zijn cruciaal. Als Vero die doorstaat, kan het goed komen. De dierenarts zei dat het niet de eerste hond is die op die plaats vergif binnenkreeg.”