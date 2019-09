75e verjaardag Bevrijding van Waregem centraal op Open Monumentendag Joyce Mesdag

05 september 2019

22u34 0 Waregem Zondag 8 september is Open Monumentendag. In Waregem staat alles dit jaar volledig in het teken van de 75e verjaardag van de bevrijding van Waregem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze keer gaat de jaarlijkse herdenking ‘Heldentrouw’, waarbij de burgerlijke slachtoffers worden herdacht die zijn omgekomen tijdens de Bevrijdingsdagen van eind 1944, naadloos over in het programma van Open Monumentendag zelf. Heldentrouw start om 10 uur aan het monument in de Grote Leiestraat. De Groeninghe Big Band Kortrijk luistert de viering op. Open Monumentendag wordt daarna geopend in Hoeve Le Grèbe. Er zijn onder meer begeleide fietstochten over de bevrijdingsdagen in Waregem, en er is de doorlopende tentoonstelling ‘Ooggetuigenissen over de bevrijdingsdagen te Waregem’. Meer info vind je op www.waregem.be/nieuws/heldentrouw en www.waregem.be/OMD.