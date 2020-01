74-jarige man voor rechter na slaan ex-schoonzoon AHK

23 januari 2020

14u44 0 Waregem Een 74-jarige man uit Waregem riskeert een gevangenisstraf van één jaar omdat hij zijn ex-schoonzoon zou geslagen hebben op een schoolfeest waar ze elkaar tegen het lijf liepen. “Ik heb enkel met mijn hand achter me gemept, toen hij over mijn schouder kwam hangen”, zei de man tegen de rechter.

Het slachtoffer kende een moeilijke scheiding met zijn vrouw waarna heel wat spanningen ontstonden, ook tussen de 74-jarige man en zijn ex-schoonzoon. Toen ze elkaar tegen het lijf liepen op een schoolfeest van de gezamenlijke kinderen, liep het fout. Volgens het slachtoffer kreeg hij een klap van zijn ex-schoonvader waardoor hij een kwetsuur aan zijn tanden opliep. Het parket onderzocht de feiten maar seponeerde de zaak uiteindelijk wegens een gebrek aan bewijs. “Het gaat over een familievete die eigenlijk niet thuis hoort in een correctionele zitting”, zei de procureur. Het slachtoffer stuurde uiteindelijk een rechtstreekse dagvaarding uit naar de beklaagde, waardoor de zaak toch voor de correctionele rechtbank is gekomen. “De man heeft schade geleden, en heeft principieel toch die dagvaarding uitgestuurd”, zei zijn advocaat. Volgens beklaagde kan de kwetsuur aan zijn tanden niet door de slag geweest zijn. “Hij boog voorover over mijn schouder terwijl ik op een stoel zat”, verdedigde de beklaagde zich. “Omdat ik mij bedreigd voelde, heb ik met mijn linkerhand achter me gemept, maar op die manier kan je uiteraard niet hard slaan.” Het parket vraagt geen bestraffing voor de man. De rechter velt een vonnis op 19 december.