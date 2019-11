700 leerlingen planten nieuw bos aan Alexander Haezebrouck

29 november 2019

16u38 0 Waregem Zo’n 700 leerlingen van Waregemse scholen hebben vrijdag de eerste bomen en struiken geplant voor wat het Schoondalbos moet worden op een perceel van acht hectare groot. In totaal moeten maar liefst 17.000 bomen en 12.000 struiken geplant worden.

700 leerlingen trokken hun laarzen aan om bomen te planten op het modderige terrein tussen Vijve-Trakel, de Leiegoeddreef, de Expresweg en de Hoevelaan in Sint-Eloois-Vijve. Het Schoondalbos wordt het nieuwe open stadsrandbos van Waregem en Wielsbeke. Het perceel van acht hectare groot werd in 2005 al aangekocht door Natuur en Bos. Er was wel afgesproken dat de vorige eigenaar tot oktober 2019 het perceel mocht gebruiken. Nu het perceel dus vrijgekomen is, wordt er een nieuw bos geplant, het Schoondalbos. “Het is een heel werk om al die bomen en struiken te kunnen planten”, zegt Xavier Coppens van Natuur en Bos. “Gelukkig zijn de leerlingen heel enthousiast om mee te helpen. Door het weer is het wel wat modderig, maar dat vinden ze wel leuk.” In de voormiddag kwamen er 350 leerlingen helpen, in de namiddag nog eens 330. Zaterdag komen er tussen 10.00 uur en 15.00 uur ook nog eens meer dan 100 vrijwilligers helpen om het bos aan te planten. “De rest planten we dan zelf”.

“Boomplantacties blijven nodig”

Er zijn heel wat boomplantacties in deze periode en daar komt ook af en toe kritiek op. Zo zouden veel bomen uit het buitenland komen die moeten vervoerd, moeten er telkens plastieken hekjes rond geplaatst worden en zo meer. En dat is volgens critici helemaal niet goed voor het klimaat. “Deze boompjes zijn allemaal van Belgische makelij”, zegt Xavier Coppens van Natuur en Bos. “De omheining van bomen wordt enkel toegepast op terreinen waar het mogelijk is dat reeën of herten de bomen kapot zouden bijten, ook dat is hier helemaal niet aan de orde. De noodzaak aan meer groen en bossen blijft heel hoog. Dat je daar voor grote percelen mechanisch voor te werk gaan en niet meer zoals honderd jaar geleden is alleen maar logisch.”