50.000 euro voorzien voor geluidsberm ter hoogte van Galgewegel Joyce Mesdag

19 december 2019

17u20 0 Waregem De stad heeft 50.000 euro voorzien in de aanleg van een geluidsberm langs de E17, ter hoogte van de Galgewegel. De stad werkt daarvoor samen met Agentschap Wegen en verkeer. Niets te vroeg voor de bewoners van het Villapark, want die dringen al meer dan 30 jaar aan op geluidswerende maatregelen.

Het Villapark telt ruim tweehonderd woningen. Bewoners hebben er last van lawaaihinder, veroorzaakt door (zwaar) verkeer dat over de vlakbijgelegen autosnelweg E17 raast. De voorbije jaren bleek bij metingen dat het lawaai er makkelijk 60 decibel haalt. Eind vorig jaar werd nog aangekondigd dat de geluidsberm er eind dit jaar zouden komen, maar het wordt dus nog iets later. Het wordt een geluidswerende berm van zo’n 600 meter lang, langs de E17 in de richting van Frankrijk, tussen de bruggen in de Galgestraat en de Wortegemseweg, over de autosnelweg. Het Vlaams Gewest en de stad zijn overeengekomen om er respectievelijk 155.000 en 50.000 euro voor te betalen.