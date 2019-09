40ste Eventing Waregem gratis als eerbetoon aan overleden stichter Tom Ryckewaert: “Het was zijn wens om ruimer publiek te bereiken” Joyce Mesdag

19 september 2019

17u55 0 Waregem Vandaag worden de eerste wedstrijden gereden van Eventing Waregem, een internationale paardenwedstrijd op topniveau. Het is de eerste editie zonder medestichter en drijvende kracht Tom Ryckewaert. “Dit was zijn levenswerk. Niét verdergaan was gewoon geen optie”, zegt medeorganisator en goeie vriend Benoit de Maere d’Aertrycke. Voor het eerst is de Eventing ook gratis, zoals Tom had voorgesteld.

Vier dagen lang geven topruiters uit binnen-en buitenland het beste van zichzelf op Eventing Waregem. “Vandaag en morgen starten we met dressuur, zaterdag is er jumping, en zondag is er crosscountry”, zegt Mathias Wentein, persverantwoordelijke van Eventing Waregem. “Je kan het vergelijken met een soort van triatlon in de paardensport, waarbij je over de drie disciplines heen het best moet zien te scoren.” En Eventing Waregem is een belangrijke wedstrijd in de paardensport, want ruiters kunnen er een plaats verdienen op de Olympische Spelen.

Zware klap

Enkele maanden geleden kreeg de organisatie een zware klap te verduren. Drijvende kracht Tom Ryckewaert overleed deze zomer op 63-jarige leeftijd. “De organisatie van ons evenement neemt bijna een jaar in beslag, dus op het moment van Toms overlijden was er al heel veel in gang gezet”, zegt Wentein. “Kort na de begrafenis heeft de organisatie beslist om toch deze 40ste editie te laten doorgaan. Bij veel beslissingen die we hebben genomen, dachten we aan hoe Tom het had aangepakt. Op die manier is hij er toch nog steeds bij.”

Eerbetoon

De organisatie is vastberaden om het evenement in ere te houden. “We hebben ons uiterste best gedaan om de kwaliteit van onze wedstrijd hoog te houden”, zegt Wentein. “Dit moest een eerbetoon worden aan Tom. En we zijn daar ook in geslaagd. Tom was naast event director, tevens parcoursbouwer. Goede vriend en collega, de Britse Captain Mark Phillips, heeft Toms taak als parcoursbouwer overgenomen. Hij is een grote naam in het circuit, op deze manier kunnen we het niveau van Eventing Waregem behouden.” Opmerkelijk: het evenement is voor het eerst gratis. Je betaalt enkel iets om je wagen te parkeren. “Dat is eigenlijk nog een voorstel van Tom dat we nu doorvoeren”, zegt Wentein. “Hij wilde op die manier het ruime publiek naar ons evenement lokken, en in zijn nagedachtenis hebben we nu ook beslist om dat te doen.”

10.000 bezoekers

Het ruime publiek heeft goeie redenen om naar Eventing af te zakken. “Vooral zondag is niet te missen. De wedstrijden op zich zijn al de moeite , maar we zorgen daarnaast ook voor kinderanimatie, je kan wandelen op het domein en er is een lifestylebeurs. Vorig jaar was een mindere editie door de vele regen, maar we hopen dat we dit jaar zo’n 10.000 bezoekers mogen verwelkomen.”