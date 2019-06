4 jaar cel voor beleggingsadviseur die vrienden

05 juni 2019

13u12 12 Waregem De 49-jarige beleggingsadviseur die in december vorig jaar opgepakt werd omdat hij vrienden en kennissen oplichtte, kent zijn straf. Hij is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar effectief. Hij moet ook al zijn slachtoffers terugbetalen en moet 16.000 euro boete betalen.

Beleggingsadviseur Kurt D. (49) uit Waregem raakte in geldnood na twee echtscheidingen. Hij begon daarom zwaar te drinken en veroorzaakte tot tweemaal toe een verkeersongeval onder invloed van alcohol. Als gevolg mocht hij niet meer met de auto rijden. Hij verloor tot overmaat van ramp zijn job bij een hoog aangeschreven verzekeringskantoor, toen enkele klanten gingen melden dat hij na zijn uren werkte als zelfstandig beleggingsadviseur. Die klanten die hij als zelfstandige ronselde waren voornamelijk vrienden en kennissen. Hij ging bij hen langs om van hen geld te lenen en beloofde hen op korte termijn een mooie rente van zo’n zes procent. Omdat de man jarenlang een goede reputatie had, vertrouwden de mensen hem. Maar het geld dat hij kreeg, werd niet belegd. In de plaats gebruikte hij het om een luxeleventje te leiden. Hij ging op reis naar Dubai met zijn vriendin, een reisje van zo’n 11.000 euro, kocht dure merkkledij en ging regelmatig gastronomisch eten.

Lotto

Toen hij op een bepaald moment zijn zogezegde klanten niet meer kon terugbetalen omdat hij de miljoenen er had doorgejaagd, kwam de zaak aan het licht. In een laatste poging om het verloren geld terug te winnen, zodat hij zijn slachtoffers zou kunnen terugbetalen, ging hij plots met enorm hoge bedragen op de Lotto spelen. In enkele weken tijd verspeelde hij zo nog maar eens 170.000 euro. Kurt D. werd uiteindelijk in december vorig jaar opgepakt en zit nu nog altijd in de cel. Hij zal binnen afzienbare tijd opnieuw vrijkomen. Naast de celstraf is hij ook veroordeeld tot een geldboete van 16.000 euro en een beroepsverbod van tien jaar. Hij werd ook ontzet uit zijn rechten voor tien jaar. Alle burgerlijke partijen moeten vergoed worden. Tijdens de pleidooien stelden zich 20 personen burgerlijke partij tegen Kurt D. In totaal zou hij zijn slachtoffers voor zo’n drie miljoen euro opgelicht hebben.

Moeder opgelicht

Voor één feit heeft de rechter Kurt D. vrijgesproken. Volgens zijn familie lichtte hij ook z’n eigen moeder op van 87 jaar. Sinds het overlijden van zijn vader ontving hij haar pensioentje op zijn rekening. Het vrouwtje bleek met een huurachterstal van enkele maanden te zitten. Kurt D. ontkende die aantijgingen altijd met klem. “Ik heb altijd heel goed voor mijn moeder gezorgd”, zei hij. “Ja, er was huurachterstal. Maar ik legde ook vaak bij omdat ze niet rondkwam met haar klein pensioentje.” De rechter vond in het dossier ook geen staalharde bewijzen dat Kurt D. met het geld van zijn moeder zou zijn gaan lopen en sprak hem voor die aantijgingen vrij.