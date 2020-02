4,5 maanden rijverbod voor voortvluchtige na achtervolging van 8 kilometer LSI

20 februari 2020

12u54

Bron: LSI 0 Waregem Een 55-jarige man die als voortvluchtig stond geseind heeft van de Kortrijkse politierechter een rijverbod van 4,5 maanden en een boete van 3.800 euro gekregen.

Op 27 augustus 2018 merkte een politiepatrouille aan de Pontstraat in Deerlijk de voortvluchtige Ludwig V. op. Twee combi’s probeerden zijn voertuig klem te rijden maar dat mislukte op het nippertje omdat V. via een grasberm met zijn auto kon ontsnappen. Wat volgde was een achtervolging van zo’n 8 kilometer tot in Beveren-Leie (Waregem) waar hij uiteindelijk wél geklist kon worden. Tijdens de achtervolging was hij drie keer door een rood licht gereden, reed hij 90 km/u waar slechts 50 was toegestaan, 120 in plaats van 70, haalde hij over volle witte lijnen in op de N43,… Bovendien reed hij zonder geldig rijbewijs. Zijn advocaat zocht geen excuses. “Hij was in paniek maar dat is geen excuus”, pleitte hij. Als hij na het rijverbod zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij eerst voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven moeten slagen. Door zijn gevuld strafblad kon hij niet meer op een voorwaardelijke straf rekenen.