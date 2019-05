39-jarige man voor rechter voor relatie

met 16-jarig meisje Alexander Haezebrouck

22 mei 2019

16u19 0 Waregem Een 39-jarige man uit Waregem riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de aanranding van de eerbaarheid van een 16-jarig meisje. Samen hebben ze een relatie. Het meisje is zwakbegaafd en gaat naar het bijzonder onderwijs.

De 39-jarige man en het 16-jarig meisje leerden elkaar kennen tijdens hun vorige relaties. Beklaagde Gunther T. had een relatie met een vrouw van wie haar zoon een relatie had met het meisje. Toen beiden hun relatie beëindigden, zocht de man toenadering tot het 16-jarig meisje. “Het meisje is zwakbegaafd en is dus makkelijk manipuleerbaar”, pleitte het openbaar ministerie. “Tijdens hun eerste afspraakje volgde al meteen tongkus en op hun tweede afspraakje gaf hij haar een lingeriesetje cadeau.” Beiden zouden geen seks hebben met elkaar. “In het begin heb ik te weinig stilgestaan bij haar leeftijd, maar we zijn verliefd geworden en zijn dat nog steeds”, verdedigde de man zich. De politie vond in zijn gsm zo’n 3.200 berichtjes uit een periode van vier maanden. Ondertussen woont het meisje sinds één maand bij de man. De Waregemnaar riskeert 12 maanden cel met uitstel onder voorwaarden en een geldboete van 800 euro.