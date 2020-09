35 vrijwilligers ruimen 275 kilogram zwerfvuil op tijdens World Cleanup Day Pieterjan Neirynck

20 september 2020

20 september 2020 Waregem De Waregemse afdelingen van Junior Chamber International (JCI) en het Rode Kruis hebben zich zaterdagnamiddag geëngageerd om verschillende straten, bermen en natuurplekjes in Waregem zwerfvuil vrij te maken. De 'buit' was enorm.

Voor het eerst neemt JCI Waregem deel aan de World Cleanup Day, de grootste opruimactie ter wereld. Afvalintercommunale Imog leverde het opruimmateriaal en JCI overtuigde onder meer de jeugdafdeling van het Rode Kruis Waregem-Anzegem om mee te werken. “We waren uiteindelijk met 35 vrijwilligers en hebben 275 kilogram afval geruimd. Dat toont aan dat onze actie broodnodig was”, vertelt World Cleanup Day-verantwoordelijke Sara Willems.

Onder meer de industriezone aan de Pitantiestraat in Desselgem, het natuurgebied De Zavelput en de Grote Heerweg in Beveren-Leie werden onder handen genomen. “In het centrum hebben we de omgeving van het Jeugdcentrum, de Verbindingsweg en een deel van de Waregemse ring (R35) opgeruimd, naast een reeks kleinere straten”, besluit Willems, die herhaalt dat de opruimactie volgend jaar een vervolg krijgt.