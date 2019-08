34 graden, maar gelukkig amper blessures op Waregem Koerse: “Een van de beste edities ooit” Snikhete hippische hoogdag een van de meest paardvriendelijke ooit Peter Lanssens

27 augustus 2019

20u13 0 Waregem Het was puffen en blazen dinsdagnamiddag op Waregem Koerse. Ook voor de paarden, maar de 172ste editie is toch een van de meest paardvriendelijke ooit. Er werden tal van maatregelen genomen om het de paarden zo aangenaam mogelijk te maken en ze vooral zo koel mogelijk te houden. Met als resultaat amper blessures. “Paardensport is een passie, waarbij paardvriendelijkheid àltijd voorop staat”, zegt de nieuwe ceo Bram Vandewalle. De geslaagde editie wordt opgedragen aan Tom Ryckewaert, de geliefde onderhoudsverantwoordelijke van de grasbaan die recent overleed.

Twee paarden met enkele hechtingen en een paard dat door een stressfractuur een hele tijd rust nodig heeft. We hebben andere jaren meegemaakt, met doden zelfs. Niet deze keer, tot opluchting van wie Waregem Koerse genegen is. “Er is veel moeite gedaan om de grasbaan ondanks de droogte zo zacht mogelijk te houden”, zegt professor Frank Gasthuys, decaan dierengeneeskunde in UGent. “Dat was echt belangrijk, anders zouden we door de hardheid ernstige problemen gehad hebben. Want de paarden halen snelheden tot 60 kilometer per uur.”

1 miljoen liter water gesproeid

“Er werd ruim een miljoen liter water op de grasbaan gesproeid”, gaat Frank Gasthuys verder. “De ruim 50 deelnemende paarden zijn maandagavond trouwens vooraf gekeurd. De kwaliteit van de paarden was prima. Het was een zeer geslaagde editie”, aldus Frank Gasthuys. “De Gaverbeek staat bijna droog, door al dat gesproei met water”, glimlacht baron Philippe Casier, voorzitter van de koninklijke Waregemse koersevereniging.

Vernevelaars en douches

Er waren nog veel meer maatregelen. De paarden waren per ren maximum tien minuten in de zon. Ze kregen aan de finish meteen water. Er stonden verder vernevelaars aan de stallen. Zodat de temperatuur van de paarden geleidelijk aan weer naar beneden ging. En daarna werden de paarden beetje bij beetje afgespoeld. Er zijn douches, in de nieuwe stallen. Er waren ook maatregelen voor de medewerkers op Waregem Koerse. Ze kregen elk uur extra gekoeld water. Er was ook extra water voor de toeschouwers. En het Rode Kruis was massaal aanwezig op de hippodroom, zelfs met zonnecrème. Er waren verder extra parasols tegen zonnebrand voorzien. En er waren petjes en paraplu’s te koop in het secretariaat, voor wie zich extra tegen de zon wilde beschermen.

Dat we voluit op paardvriendelijkheid blijven inzetten, is het mooiste eerbetoon dat we aan Tom Ryckewaert kunnen geven. Deze editie is voor hem. Ceo Bram Vandewalle

Medewerkers en vrijwilligers

Ook opvallend: deze 172ste editie wordt opgedragen aan Tom Ryckewaert (63). De onderhoudsverantwoordelijke van de grasbaan op de hippodroom overleed op 14 juni tijdens een vakantie in Cannes. “Dat we voluit op paardvriendelijkheid blijven inzetten, is het mooiste eerbetoon dat we aan Tom kunnen geven”, zegt ceo Bram Vandewalle. “Deze editie is voor hem. Het was een prachtige dag. De nieuwe initiatieven op Waregem Koerse zijn positief onthaald. Ik dank ook alle medewerkers en de honderd vrijwilligers voor de ongelooflijke inzet.”

40.000 bezoekers

Er namen voor het eerst ook BV’s deel aan Waregem Koerse. Zoals Mathias Coppens, die we kennen van het VTM-programma Het Lichaam van Coppens. Hij deed op uitnodiging van het bedrijf De Sutter Naturally mee aan de nieuwe drafren met dubbele sulky Pro-Am Horse Race for Charity (voor goeie doelen). En steunde zo de Mediclowns. “Ik was super enthousiast, zoiets deed ik nog nooit”, vertelt Mathias Coppens. “Geweldig! Eens de koers begon, was het een en al adrenaline. Kicken, man! Genieten! Ik heb vrienden, die bij De Sutter werken. Zij vroegen me om mee te doen. Ik wil volgend jaar weer naar Waregem Koerse komen. Wat een evenement”, aldus Mathias Coppens. Tot slot: volgens sommige bezoekers was er door de hitte minder volk op de hippodroom. Maar dat weerleggen de organisatoren. “We gingen vlot over de 40.000 toeschouwers”, zegt Bram Vandewalle. En helemaal tot slot, voor wie het nog niet weet: de Grote Steeple-Chase van Vlaanderen werd gewonnen door het Franse paard Calisco De Kerser, met jockey Olivier Jouin en de bekende Franse trainer Patrice Quinton.