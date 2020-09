25 deelnemers van WandelFotoZoektocht vallen in de prijzen Pieterjan Neirynck

17 september 2020

10u32 0 Waregem Het stadsbestuur zette afgelopen dinsdag de winnaars van de zomerse WandelFotoZoektocht in de bloemetjes. Van de net geen 1.000 deelnemers werden er uiteindelijk 25 mensen beloond met een prijs.

Om de staycation van veel Waregemnaars op te vrolijken, bokste de dienst toerisme een WandelFotoZoektocht van 9 kilometer in elkaar. Die liep door Sint-Eloois-Vijve en deed onder meer de Oude Spoorwegberm, de jachthaven en het jaagpad langs de Leie aan. “Tijdens de wandeltocht konden de deelnemers 24 foto’s zoeken, waar telkens een vraag bij hoorde. Wie alle vragen juist had, maakte kans op mooie prijzen”, vertelt schepen van Toerisme Pietro Iacopucci (CD&V).

Waregembon

In totaal waagden 986 deelnemers hun kans, onder wie 488 Waregemnaars. “Ook inwoners van Wielsbeke, Zulte, Anzegem, Deerlijk en Kortrijk maakten vlot de oversteek. Daarnaast waren er ook deelnemers uit Brussel, Gent, Brugge, Dendermonde, Middelkerke of Hoegaarden”, vervolgt schepen Iacopucci. 641 deelnemers hadden alles juist en - na tussenkomst van een onschuldige hand - werden er 25 winnaars aangeduid. Zij gingen naar huis met een Waregembon, een restaurantcheque, een activity tracker of een wellnesscheque.

