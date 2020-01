21-jarige dood aangetroffen in Waregem: link met druggebruik VHS

25 januari 2020

15u47 0 Waregem In een woning langs de Marcel Windelsstraat in Waregem is zaterdagochtend het levenloze lichaam van een 21-jarige man gevonden. Volgens het parket heeft druggebruik te maken met het overlijden.

X. verbleef een tijd in de nachtopvang in Kortrijk. Maar omdat hij daar niet langer kon verblijven, had hij onderdak gevonden bij een kennis in de Marcel Windelsstraat. Naar verluidt, sloeg die kennis zaterdagmorgen alarm toen X. niet meer wakker werd. Alle hulp kwam te laat. Het parket stelde een wetsdokter aan. Die voerde een uitwendige autopsie uit en stelde nadien dat er geen geweld gemoeid is bij het overlijden. Er zijn wel aanwijzingen dat druggebruik een rol heeft gespeeld bij de dood van de jongeman. De kennis bij wie hij verbleef, werd ondervraagd door de politie.