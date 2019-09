200.000 euro voor studie rond zichtbaarder Gaverbeek Peter Lanssens

25 september 2019

16u04 2 Waregem De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) maakt in samenspraak met de stad Waregem 200.000 euro vrij om een studie rond een meer zichtbare Gaverbeek uit te werken. De studie moet in dat kader duidelijk maken welke de best mogelijke aanpassingen zijn in Het Spei, bedrijvenpark Deerlijk-Waregem, hippodroom, Goed te Nieuwenhove en de site van het Jeugdcentrum.

Er komt in de Gaverbeekvallei verder aandacht voor biodiversiteit, open ruimte, duurzame landbouw en robuuste watersystemen. Die visie staat ook zo beschreven in een strategische actie van het Europees Interregproject Valys. “Wij stellen als stadsbestuur de ontwerper van de studie aan en kiezen voor de intercommunale Leiedal”, zeggen CD&V’ers Maria Polfliet en Philip Himpe, schepenen van respectievelijk Waterbeheersing en Openbare Werken. Er komen wat het zichtbaarder maken van de Gaverbeek betreft ‘quick wins’ en acties op korte en lange termijn, waarover later meer. De afsprakennota met Leiedal en de samenwerkingsovereenkomst met de VMM worden nu eerst ter goedkeuring in de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd. Die is op dinsdag 1 oktober.