20 maanden cel voor Colruytdieven Alexander Haezebrouck

23 maart 2020

16u54 0 Waregem Twee dieven die er telkens vandoor gingen met tabak uit grootwarenhuizen van Colruyt zijn veroordeeld tot elk 20 maanden cel. Op 19 november vorig jaar werden ze betrapt in de Colruyt van Desselgem.

De winkeldetective van de Colruyt in Desselgem betrapte de twee Georgische dieven op 19 november vorig jaar. Toen beiden aan de kassa kwamen en een heleboel zaken niet voor betaling afgaven, werden ze tegengehouden. Ze duwden de winkeldetective omver en zetten het op een lopen. De winkeldetective slaagde er in zijn val wel in om de jas van één van hen af te trekken. Daardoor vielen drie pakjes tabak in de grond.

De politie werd verwittigd, zij konden het duo iets later in de buurt van de Colruyt arresteren. Ze bleken nog 23 pakjes tabak bij zich te hebben, in hun auto lagen nog eens 17 pakjes sigaretten. In hun gps hadden maar liefst 14 adressen gestoken van Colruyt filialen. Ze sloegen toe in de Colruyt van Ottignies op 7 november vorig jaar, een dag later in Nazareth. Later sloegen ze ook nog toe in Knesselare, Zwevegem en uiteindelijk in Desselgem.

Volgens hun advocaat kwamen ze naar België omdat ze in hun thuisland in een moeilijke situatie waren terecht gekomen. Hier raakten ze uiteindelijk aan lager wal en gingen daarom stelen. Beiden zitten sinds 19 november in de cel. Van de 20 maanden gevangenisstraf werd enkel de nu al ondergane voorhechtenis effectief uitgesproken.