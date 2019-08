20 maanden cel met uitstel voor Waregemnaar die begon te dealen na breuk met vriendin Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

16u58 0 Waregem Frederik W., een man uit Waregem, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden met uitstel omdat hij betrapt werd op het dealen van drugs. De man kwam in beeld tijdens een onderzoek waarbij ook twee anderen terechtstaan. Zij gaven verstek op de rechtbank.

De politie voerde een onderzoek naar Oilid A., nadat ze een tip had gekregen dat de man in kwestie cannabis verkocht. Retro-onderzoek en telefoontap leidde naar twee andere verdachten: Frederik W. en Nicky M.B. Bij die laatste werden tijdens een huiszoeking in november 2018 onder andere een rugzak met tien zakjes cannabis en precisieweegschaaltjes aangetroffen. Toen de politie binnenviel in het pand, bleek Frederik W. daar aanwezig. Een huiszoeking bij hem leverde ook resultaat op: de speurders namen ruim 200 gram cannabis in beslag. W. bekende dat hij dagelijks gebruikt maar ook verkoopt. Eén keer per maand bevoorraadde hij zich. De man begon zijn handeltje nadat zijn vriendin hem had buitengezet en hij zonder inkomen was gevallen. Frederik W. is nu veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel waarvan enkel de voorhechtenis effectief en mag dus binnenkort de gevangenis verlaten. De rechter verklaarde 25.000 euro verbeurd die de man verdiende met zijn handeltje. Hij moet ook nog een geldboete van 12.000 euro betalen waarvan 6.000 euro effectief. Oilid A. is veroordeeld tot 10 maanden cel met uitstel, een geldboete van 4.000 euro en een verbeurdverklaring van 1.800 euro vermogenswinst. De derde, Nicky M.B. is veroordeeld tot 12 maanden cel waarvan de helft met uitstel, een geldboete van 4.000 euro en een verbeurdverklaring van 1.000 euro vermogenswinst.