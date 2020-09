150 cultuurliefhebbers welkom in De Schakel, en al 6.500 kaartjes zijn de deur uit Pieterjan Neirynck

08 september 2020

15u26 0 Waregem Voor het eerst sinds lang opent cultuurcentrum De Schakel de deuren van de schouwburg opnieuw. Per voorstelling zijn er momenteel 150 bezoekers welkom om op een coronaveilige manier te genieten van cultuur. Sinds eind augustus gingen er al 6.500 kaartjes over de toonbank, maar het ‘reserveer nu, betaal later’-principe bleek minder geslaagd.

Woensdagavond krijgt de jonge Waregemse jazz-pianist Alex Koo de eer om de eerste voorstelling in cultuurcentrum De Schakel op te luisteren, na zes maanden stilte in de schouwburg. Zaterdag komt Noordkaap-zanger Stijn Meuris dan weer langs om de try-out van zijn vierde show, Belgarije, op te voeren. “Samen met de artiesten en de bar staan we te popelen om iedereen te verwelkomen”, zegt directeur Dave Van Robays, die de coronamaatregelen even toelicht. “We laten altijd één rij voor en achter een bezette zitplaats leeg en tussen iedere bubbel houden we één stoel vrij. Wij zorgen voor handgel, het publiek brengt een mondmasker mee.”

‘Voorlopig’ uitverkocht

De schouwburg van De Schakel beschikt over 450 zitjes, maar de Nationale Veiligheidsraad bepaalde dat maximaal 200 mensen een voorstelling mogen bijwonen. De Schakel gaat met zijn coronamaatregelen nog een stapje verder en houdt de maximumcapaciteit op 150 cultuurliefhebbers. “Veel voorstellingen staan nu op ‘voorlopig ‘ uitverkocht, als gevolg van de beperkte capaciteit. Zet je daarom zeker op de wachtlijst. Van zodra we meer mensen kunnen toelaten, nemen we contact op”, klinkt het.

Terugbetaling

Bij de start van de ticketverkoop pakte het cultuurcentrum uit met een opvallende actie. Bezoekers konden meteen een ticket reserveren, maar dienden nog niet te betalen. Pas als er zekerheid bestond dat de voorstelling kan en mag doorgaan, zou iedereen een e-mail met een betalingsverzoek krijgen. De Schakel kwam terug op die beslissing. “Het betalingssysteem bleek niet waterdicht te zijn, dus we hebben besloten om terug te keren naar de normale verkoop. We garanderen dat we bij annulatie iedereen contacteren en terugbetalen”, staat er te lezen op de website.