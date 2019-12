150.000 euro naar opwaardering parking aan Hippodroom Joyce Mesdag

19 december 2019

16u43 0 Waregem De stad investeert 150.000 euro in de parking Hippodroom, om die verder op te waarderen als gratis randparking voor wie de stad wil bezoeken. Het gaat om de parking aan de Holstraat.

“Nu wordt die parking wel al gebruikt, maar we willen die graag nog wat meer promoten”, zegt schepen Rik Soens (CD&V). “De parking vormt nu een soort van ‘vissengraat’. Het is de bedoeling dat we die parking effen maken, zodat die bij evenementen eventueel kan gebruikt worden, en we gaan ook verlichting voorzien.”