120 uur werkstraf voor dronkeman die ex-vriendin aftuigde VHS

14 februari 2020

18u50 2 Waregem Omdat hij z’n partner zowel tijdens als na hun relatie regelmatig sloeg, heeft een 53-jarige man uit Waregem een fikse werkstraf gekregen van de rechter. F.V. was vaak agressief, vooral toen hij gedronken had.

De 53-jarige man had gedurende acht maanden een relatie met het slachtoffer. Dat liep echter niet bepaald over rozen. Hij sloeg het slachtoffer meer dan eens en bleef haar ook opzoeken nadat de relatie beëindigd was. Zo dook hij eens op aan haar appartement en kraakte hij haar pink over, “per ongeluk, toen ik sleutels uit haar handen griste die ze mij niet wou geven”. In januari vorig jaar stak de man nog drie liefdesbrieven onder de deur van zijn ex om te proberen de relatie te redden, tevergeefs echter. De man heeft naar eigen zeggen intussen geen contact meer met de vrouw.