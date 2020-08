106 kinderen bereiden zich voor op nieuwe schooljaar tijdens zomerschool Babbelbad Pieterjan Neirynck

18 augustus 2020

07u03 0 Waregem De zomerschool die de Waregemse jeugddienst organiseert, is een groot succes. Niet de voorziene vijftig, maar wel 106 kinderen komen gedurende een week hun taal- en wiskundige vaardigheden bijspijkeren in cultuurcentrum De Schakel.

Net zoals vorig jaar organiseert de jeugddienst deze week en volgende week het Babbelbad voor kleuters, kinderen van het eerste tot het derde leerjaar en kinderen van het vierde tot het zesde leerjaar. Binnen elk van deze drie leeftijdgroepen zijn er twee klassen, met elk twee begeleiders. “De voormiddag is telkens gericht op taal leren en wiskunde bijschaven. In de namiddag ligt de nadruk op animatie, spelletjes en een bezoek aan de bibliotheek of de spelotheek”, vertelt schepen van Jeugd en Onderwijs Jo Neirynck (CD&V). Om deel te nemen aan Babbelbad, betalen ouders 5 euro per week.

Vlotte start

Hoewel het stadsbestuur gerekend had op vijftig inschrijvingen, zakten maandag alvast 106 kinderen af naar cultuurcentrum De Schakel. “Na het vorige coronaschooljaar betekent Babbelbad een ‘warme overdracht’ naar de opstart van volgend schooljaar. Met dank aan de jeugddienst en de brugfiguren zorgt dit sterke project ervoor dat kleuters en kinderen een vlotte start op school kunnen nemen. We kunnen het belang hiervan niet onderschatten”, besluit schepen Neirynck. Om dit initiatief te organiseren, heeft de stad overigens een Vlaamse subsidie voor zomerscholen aangevraagd. De Vlaamse regering voorziet een vergoeding van 25 euro per dag per leerling.