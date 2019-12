1.800 concertbezoekers voor De Kreuners Joyce Mesdag

11 december 2019

15u56 1 Waregem Het concert van De Kreuners heeft zo’n 1.800 mensen naar Waregem Expo gelokt.

Het optreden was een organisatie van CC De Schakel, dat voor gelegenheden binnen het cultuurprogramma wel eens uitwijkt naar Waregem Expo. “Onze schouwburg telt 488 zitjes, en dat is om bepaalde voorstellingen met grote namen wat weinig om het rendabel te houden”, legt Joost Van de Kerkhove van De Schakel. “Waregem Expo laat ons toe voorstellingen voor een groter aantal mensen te organiseren.” Met de 1.800 bezoekers zijn ze alvast tevreden. “Het was een gemengd publiek, zowel jong als oud, en de Expo stond goed vol: daar kunnen we op een dinsdagavond alleen maar blij mee zijn.”