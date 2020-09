1.000 euro boete voor man die racistische verwijten uitte aan schoolpoort Alexander Haezebrouck

07 september 2020

13u09 0 Waregem Een 53-jarige man uit Waregem is veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro voor racistische verwijten die hij uitte naar een zwarte man aan de schoolpoort. Er ontstond een discussie nadat de man fout zou geparkeerd hebben.

De feiten dateren van 2 december vorig jaar aan een schoolpoort in Waregem. Daar gingen beide mannen hun kinderen afzetten aan de schoolpoort. Omdat het slachtoffer verkeerd geparkeerd zou hebben, schold de beklaagde de man de huid vol. “Het is altijd hetzelfde met mensen uw soort, neger, keer terug naar uw land”, klonk het. Ook een andere getuige aan de schoolpoort hoorde het gescheld van de man. “Keer terug naar uw land, gij met uw bruine dikke kop”, hoorde de getuige. Die getuige was zo onder de indruk van wat ze gehoord had, dat ze naar de politie stapte. Ook het slachtoffer zelf diende klacht in bij de politie. “Mijn kinderen hebben nog altijd schrik van die man als ze hem zien”, vertelde de man tegen de rechter. “dan schuilen ze achter de auto.” De man zelf zei tijdens het proces dat hij allesbehalve een racist is. “Ik heb een Filipijnse vrouw en ben dus zeker geen racist. Het was niet de eerste keer dat hij zich midden op de parking ging parkeren. Het was niet de bedoeling om racistisch uit de hoek te komen maar ik ben misschien wel iets te ver gegaan. Ik heb vrienden van allerlei nationaliteiten en kleuren. Het spijt me.” De beklaagde wilde ook meteen na de rechtszaak zijn spijt betuigen aan de man en stak zijn hand uit. Beiden droegen een mondmasker maar gingen toch meteen in overtreding door elkaar de hand te schudden. De Waregemnaar is nu veroordeeld tot een geldboete van 1.000 euro.