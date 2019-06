‘Thuisdieren’-lezing in Waregem Jeffrey Dujardin

28 juni 2019

13u56 0

Op zaterdag 29 juni vindt een lezing plaats over “thuisdieren”. Vanuit hun passie voor dieren willen de drie sprekers graag als catcoaches en hondencoach de eigenaars inspireren om hun viervoeters nog gelukkiger te maken. Ze maken in de lezing de vergelijking tussen hond en kat wat betreft hun gedragingen en instincten en van daaruit geven ze tips om thuis mee aan de slag te kunnen. De drie sprekers zijn Annelies Paqué (hondencoach bij 4Anim-all), Julie Houtmeyers (dierenarts en Cat Coach bij Cat Coach Julie) en Karen Verdegem (dierenarts en Cat Coach bij Happy Healthy Felifriends). Afspraak zaterdag in de Meelstraat 49 in Waregem van 16 tot 18 uur. Vooraf inschrijven via karenverdegem@gmail.com. De inkom bedraagt 10 euro waarvan een deel naar het goede doel gaat.