‘t Frietkotje sluit na dertig jaar de deuren: “Onze klanten waren onze vrienden” Pieterjan Neirynck

25 september 2020

16u19 8 Waregem In ‘t Friethokje langs de Kortrijkseweg worden vrijdag de allerlaatste frietjes gebakken. Na iets meer dan 30 jaar gaan Christian Vandeputte en Marie-Christine Depuydt van hun welverdiend pensioen genieten. Met spijt in het hart. “Ik ga het echt verschrikkelijk missen”, vertelt Marie-Christine met de tranen in haar ogen.

De frituur van Christian (66) en Marie-Christine (66) is er eentje zoals je ze niet vaak meer vindt: een echt frietkot waar je nog aan een toog bediend wordt en de zitplaatsen beperkt zijn. Dertig jaar hebben ze hier met hart en ziel frietjes gebakken en dat mocht gerust nog iets langer duren. Toen kwam de coronacrisis. “We wilden eigenlijk doordoen tot het einde van dit jaar, maar door de mondmaskers en de strenge regels waren we het een beetje beu. Er was ook een praktisch bezwaar: de gastank is bijna leeg en als we die laten vullen, zijn we weer weg voor enkele maanden”, lacht Christian.

Snoepkraam

Hun volledige beroepsloopbaan hebben Christian en Marie-Christine samengewerkt. Voor de frituur hadden ze veertien jaar lang een snoepkraam waarmee ze de wekelijkse markten afschuimden. Tot problemen heeft dat nooit geleid, vertellen de Desselgemnaars. “Er was een duidelijke rolverdeling. Thuis was ‘Tine’ baas, hier nam ik het voortouw”, stelt Christian. “Ik vertrok ‘s morgens naar de frituur om alle voorbereidingen te treffen, Tine bleef tot ‘s middags thuis om zich te ontfermen over de kinderen en het huishouden. Op vrijdag was er wel een vaste afspraak, want dan deden we de opkuis in de frituur samen.”

Vrienden

Een dik jaar geleden besloot het koppel om het iets rustiger aan te doen, nadat Christian een kleine operatie onderging. De frituur was voortaan enkel nog op donderdag en vrijdag open, maar de klanten bleven massaal komen. “Ik ga het heel erg missen”, vertelt Marie-Christine, terwijl ze een traantje wegpinkt. “Voor ons komen er geen klanten over de vloer, maar vrienden. De mooie momenten zijn eindeloos. Met de lokale Chiro hadden we bijvoorbeeld een goede band, want ze kwamen hier vaak om bestellingen voor de volledige leidingsploeg. Ook met de andere frituren konden we het altijd vinden. Voor ons zijn dat collega’s, geen concurrenten.”

Binnenkort wordt het ‘t Frietkotje gesloopt. Christian zal dat eigenhandig doen in de schaarse vrije tijd die hij heeft, want hij is een gepassioneerd natuurfotograaf. “Vooral van vogels. Ik doe dat met een vriend, maar evengoed met Marie-Christine. Vorige week zijn we bijvoorbeeld op uitstap geweest naar Wallonië en Oostende, met de trein. Dat gaan we blijven doen, we houden ons wel bezig", besluit het joviale koppel.