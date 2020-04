#SamenErdoor: TVH wil iedereen hart onder de riem steken met nieuwe banner Pieterjan Neirynck

10 april 2020

15u51 2 Waregem Nu er in heel België steunbetuigingen uithangen die ons door de coronacrisis moeten helpen, wil ook TVH mensen een hart onder de riem steken. Op het hoofdkantoor in Waregem prijken sinds kort enkele boodschappen: #SamenErdoor en #StaySafe.

“We weten dat ons billboard langs de E17 een groot bereik heeft”, vertelt Isabelle Van de Voorde van TVH. “Een perfect middel dus om onze steun en dankbaarheid uit te dragen voor de buitenwereld en zeker ook voor de collega’s.”

Het is niet de eerste keer dat de wereldspeler op vlak van heftrucks, industriële voertuigen en onderdelen uitpakt met een opvallende banner. In januari stond er nog ‘sorry, ons volledige budget ging naar een excellente klantendienst’ te lezen op een wit spandoek.

Thuiswerk

Het Waregemse bedrijf ondervindt zelf ook gevolgen van de coronacrisis. Zoveel mogelijk medewerkers werken thuis. “Na een geslaagde proefperiode waren we net begonnen met het gefaseerd uitrollen van thuiswerk bij TVH. Dat proces is door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt”, zegt Van de Voorde. Voor wie in het bedrijfsgebouw werkt, kwamen er extra maatregelen. “We hebben op verschillende plaatsen handgel voorzien en creëren afstand waar mogelijk, bijvoorbeeld door de capaciteit van het bedrijfsrestaurant te halveren”, besluit de woordvoerster.