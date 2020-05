‘Robinson’ Thomas krijgt schilderij van Waregemse kunstenaar Alexandre Vanwynsberghe Pieterjan Neirynck Joyce Mesdag

09 mei 2020

13u54 0 Waregem Thomas Roobrouck, de kersverse winnaar van het Vier-programma ‘Expeditie Robinson’, heeft een opvallend cadeautje gekregen. De Waregemse kunstenaar Alexandre Vanwynsberghe schilderde een groot portret van de Vichtenaar, die het kunstwerk vrijdagavond in ontvangst kwam nemen. “Prachtig. Volledig mijn ding”, reageert Thomas.

Sinds vorige week mag elektricien Thomas Roobrouck (31) uit Vichte zich de nieuwe Robin Crusoe van de Lage Landen noemen. Behalve een tactische overlever van het televisiespel is Thomas ook een kunstliefhebber. Vooral de werken van de Waregemse kunstenaar Alexandre Vanwynsberghe dragen zijn voorkeur weg. “Ik ken Alexandre al een tijdje en vind zijn werken fantastisch. Bij de start van de uitzendingen van ‘Expeditie Robinson’ trok ik mijn stoute schoenen aan. Ik ben Alexandre gaan vragen of hij eventueel een kunstwerk wou maken over mijn deelname. En dat zag hij gelukkig direct zitten”, vertelt Thomas.

Café De Karekiet

Maar het schilderen gebeurde niet op een-twee-drie. Alexandre stond erop om details uit elke aflevering toe te voegen aan het kunstwerk. “Daarom begon ik het programma wekelijks te volgen. Ik was heel erg benieuwd of Thomas het zou redden tot het einde en uiteindelijk de overwinning zou behalen. Pas donderdagavond, na de finale, kon ik mijn schilderij afwerken”, vertelt Alexandre, die een galerij heeft in de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. En het resultaat mag er zeker zijn, vindt Thomas. “Het is echt gaaf. Volledig mijn ding. Het zal een mooi plekje in huis krijgen. Al moet ik opletten, want mijn ma is het kunstwerk al aan het opeisen. Ze wil het ophangen in haar café De Karekiet. Dat zien we nog wel”, besluit Thomas.