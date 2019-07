‘Cycling to the North Cape’ onderweg naar hoge noorden Christophe Maertens

11 juli 2019

10u02 0 Waregem Fietsers Jeroen Vanbellegem (26) uit Waregem en Thibaut Taelman (26) uit Kerkhove zitten op dag 12 van hun onderneming. De twee avonturiers fietsen voor Kom op tegen Kanker.

De twee fietsers vertrokken op 29 juni vanuit Waregem voor een trip van 3.400 km naar de Noorkaap. Ze willen daarmee Kom op tegen Kanker steunen. Momenteel zijn bezig aan de twaalfde dag van hun onderneming en gaan ze richting Trondheim in Noorwegen. Over wat ze gisteren beleefden schrijven ze het volgende op hun Facebookpagina: “Vandaag meer bergaf dan bergop, dus verliep alles wat vlotter dan afgelopen dagen. Er was niet meer nodig dan zon en water om een rustige middag te hebben aan een meertje. Na de afgelopen dagen waren de batterijen niet alleen van ons leeg, maar ook die van gsm en andere apparaten. Campings zijn er niet meteen in de buurt, dus verblijven we vandaag in een airbnb. In hetzelfde appartement verblijft iemand die ook naar de Noordkaap fietst. De avonturen worden al snel gedeeld en zo kwamen we deze avond samen met 4 op café. 1 fietser die Europa doorkruist, 1 wandelaar die Noorwegen doorkruist en wij. Gezellige avond en morgen klaar voor elk onze trip naar de Noordkaap!” De avonturen van de twee kunnen worden gevolgd via de Facebookpagina ‘Cycling to the North Cape’ en op de pagina van Kom op tegen Kanker kunnen de twee nog altijd worden gesponsord. “Vergeet zeker ons actienummer 110316662 en het woord gift niet te vermelden”, klinkt het.