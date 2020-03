“Bloed, zweet en tranen”: hoe drie Zulte Waregem-fans ons land miljoenen mondmaskers bezorgen LSI

20 maart 2020

09u58

Bron: LSI 46 Waregem Op de luchthaven van Bierset is donderdagnacht een lading van 5 miljoen mondmaskers geland. Het resultaat van 4 dagen intensief werk achter de schermen door de zaakvoerder van een AD Delhaize uit Waregem en een leverancier van AED-toestellen uit Zulte. Allebei zijn ze supporters van SV Zulte-Waregem. Dankzij de steun van hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert raakten de mondmaskers ook nog in België.

Eind vorige week schreef de FOD Volksgezondheid een aanbesteding uit voor mondmaskers. BVBA Life van Nicolas Cuypers uit Zulte deed mee maar strandde op de derde plaats. Maar toen het bedrijf dat de aanbesteding binnenhaalde niet kon leveren en de Turkse firma op de tweede plaats ook haar beloftes niet kon waarmaken, was BVBA Life aan zet. “Samen met Tom Dewitte van AD Delhaize Waregem en Deinze slaagden we er in het onmogelijke waar te maken”, aldus Nicolas. Tom was vroeger verkoper in The Phone House in Gent en hield daar een contact met Ly, een Gentse Chinees, aan over. Ly is op vandaag actief in import en expert tussen China en het Westen. Die slaagde er in voldoende mondmaskers samen te krijgen, Tom zorgde voor de contacten tussen Ly en Nicolas.

Maar dan waren de mondmaskers nog niet op Belgische bodem. “Door de coronacrisis hangen alle beschikbare vliegtuigen in de lucht voor transporten”, vervolgt Nicolas. Maar om dat probleem op te lossen, schoot de hoofdaandeelhouder van Essevee Tony Beeuwsaert ter hulp. Hij is aandeelhouder bij luchtvaartmaatschappij ASL en kon een vliegtuig op de kop tikken om de mondmaskers vanuit China naar België te vliegen. “Het kostte bloed, zweet en tranen maar we zijn enorm opgelucht dat we de noden van de zorgverleners konden inlossen”, aldus Nicolas. “We hoorden over schrijdende toestanden van hulpverleners die lakens in reepjes moesten snijden om voor hun mond en neus te binden. Voor hen hebben we ons dag en nacht ingezet. Sinds zaterdag had ik maar 15 uren slaap. De tijdsdruk was enorm.” De komende dagen zouden er nog 15 tot 20 miljoen mondmaskers voet aan Belgische grond moeten kunnen zetten.

Tom en Nicolas houden er aan ook FOD volksgezondheid, de Vlaamse overheid, Buitenlandse Zaken, Defensie, brandweer en de Belgische ambassade in China te bedanken.