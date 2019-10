“Acties voor kinderen die tegen kanker vechten, nieuwe netwerkbar en nieuwe spirits”: Restaurant Hobo’s zet 20-jarig bestaan kracht bij Peter Lanssens

18 oktober 2019

10u17 0 Waregem Restaurant Hobo’s in Waregem blaast eind dit jaar 20 kaarsjes uit. Om het jubileum kracht bij te zetten, houdt Hobo’s acties om kinderen die vechten tegen kanker gezonder en voedzamer te laten eten. Er is meer. Het restaurant heeft nu een nieuwe netwerkbar. “Mensen die laattijdig bellen, krijgen een plaatsje in de bar”, zegt Frederiek Vandenberghe. “Om ze met een heerlijk aperitiefje en enkele tapas in een aangename sfeer te laten wachten tot er een tafel vrij komt in het restaurant.” Hobo’s lanceert verder een luxebox met drie unieke spirits.

De nieuwe netwerkbar kan evenementen van maximum twintig personen aan, zoals voor een verjaardagsdrink of een teammeeting na het werk. Een andere nieuwe troef voor Hobo’s: een nieuwe parking bij het restaurant, met dertig extra plaatsen. Maar er beweegt nog meer in Hobo’s in de Wortegemseweg 51. Frederiek Vandenberghe en Miyoshi Hobo brengen de luxebox Hobospirits uit. Waarin drie zelfgemaakte spirits zitten: een gin, een vermouth en een limoncello. Drie topproducten, in samenwerking met mixoloog Tim Veys afgeleverd.

85 euro

De gin op basis van de exotische vrucht Boeddha’s hand heeft een lekkere citrus afdronk. De vermouth is gemacereerd op een vat van ‘Chateau La Marzelle’ van de Belgische familie Sioen. En de limoncello op basis van de zeste van Italiaanse citroenen is de perfecte afsluiter van een avond onder vrienden. Je kan de luxebox voor 85 euro aankopen in Hobo’s. Apart is het 35 euro voor de gin, 30 euro voor de limoncello en 25 euro voor de vermouth. De dranken zijn ook te verkrijgen in stadscafé Den Hemel in de Stationsstraat in Waregem.

Nieuwe keuken in het UZ in Gent

Op maandag 11 november is er het evenement Waregem Culinair in Hippo Loggia in de Gaverbeekhippodroom in Waregem. Hobo’s maakt er gerechtjes klaar en laat er van de spirits proeven, tegen een democratische prijs. Een deel van de opbrengst gaat naar Superkrachtig Lekker. Dat is een vzw die fondsen inzamelt om kinderen die tegen kanker vechten gezonder en voedzamer te laten eten. Door bijvoorbeeld te investeren in een nieuwe keuken in het UZ in Gent. Een tweede actie voor Superkrachtig Lekker is op zaterdag 14 december. Dan is Hobo’s eenmalig op zaterdagavond open, met een all-in menu aan 100 euro per persoon. Alle winst, het personeel werkt die avond zelfs gratis, gaat ook naar Superkrachtig Lekker.